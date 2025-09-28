Nazione: “Serve la vera Fiorentina, quello per cui il club ha speso milioni”

Il calendario ha regalato una sceneggiatura quasi beffarda: Pisa-Fiorentina, derby sanguigno e atteso da decenni, arriva a fine settembre, quando entrambe le squadre sono già in difficoltà di risultati. Per la Fiorentina, in particolare, la sfida assume un peso enorme: da appuntamento con la storia e l’orgoglio toscano si trasforma in un vero bivio stagionale. Dopo due pareggi e due sconfitte casalinghe, i viola non possono più permettersi passi falsi: la partita all’Arena Garibaldi diventa il primo, obbligato passo verso una risalita necessaria.

Anche il Pisa, però, ha le sue motivazioni: Gilardino deve iniziare a vincere per non compromettere subito la lotta salvezza e in città c’è la consapevolezza che battere Firenze avrebbe un valore doppio, forse triplo, per prestigio e rivalità. Così la partita diventa molto più di un derby regionale: è una sfida che può cambiare il corso della stagione di entrambe. Per Pioli e i suoi, la pressione è altissima: modulo, atteggiamento e concretezza dovranno essere impeccabili, perché il tempo degli esperimenti è finito e i milioni investiti sul mercato impongono risposte immediate.