La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di alcuni giocatori della Fiorentina che non hanno reso come ci si poteva aspettare, tra questi Albert Gudmundsson:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta su Gud: “Pessima resa, difficile gli venga data un’altra possibilità”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta su Gud: “Pessima resa, difficile gli venga data un’altra possibilità”
La Gazzetta dello Sport sul futuro di Albert Gudmundsson
Gudmundsson in un biennio non ha mai lasciato il segno, è stato un investimento importante (oltre 20 milioni tra prestito e riscatto) con una pessima resa e non è garantito che gli venga data una nuova possibilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA