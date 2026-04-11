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La Gazzetta dello Sport

Gazzetta su Gud: “Pessima resa, difficile gli venga data un’altra possibilità”

Gazzetta su Gud: “Pessima resa, difficile gli venga data un’altra possibilità” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport sul futuro di Albert Gudmundsson
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di alcuni giocatori della Fiorentina che non hanno reso come ci si poteva aspettare, tra questi Albert Gudmundsson:

Gudmundsson in un biennio non ha mai lasciato il segno, è stato un investimento importante (oltre 20 milioni tra prestito e riscatto) con una pessima resa e non è garantito che gli venga data una nuova possibilità.

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