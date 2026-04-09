Gazzetta: “Stavolta il ‘mostro’ di Conference arriva prima. La viola deve correre”

La Conference League, fin dalla sua creazione, ha visto le squadre inglesi come le principali favorite. Nelle 4 edizioni disputate fino ad ora, la rappresentante inglese è sempre arrivata almeno in semifinale. Il Chelsea ed il West Ham hanno vinto il trofeo, come ricorda bene la Fiorentina, mentre Leicester e Aston Villa si sono fermate in semifinale. Stavolta per la Viola di Vanoli, il "mostro" del torneo arriva prima.