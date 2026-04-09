La Conference League, fin dalla sua creazione, ha visto le squadre inglesi come le principali favorite. Nelle 4 edizioni disputate fino ad ora, la rappresentante inglese è sempre arrivata almeno in semifinale. Il Chelsea ed il West Ham hanno vinto il trofeo, come ricorda bene la Fiorentina, mentre Leicester e Aston Villa si sono fermate in semifinale. Stavolta per la Viola di Vanoli, il "mostro" del torneo arriva prima.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Stavolta il ‘mostro’ di Conference arriva prima. La viola deve correre”
news viola
Gazzetta: “Stavolta il ‘mostro’ di Conference arriva prima. La viola deve correre”
Il Crystal Palace vuole portare avanti la tradizione delle inglesi in Conference, ma la Fiorentina non ci sta
La Premier è sempre in prima fila, e chi vuole vincere la Conference prima o poi deve confrontarsi contro le squadre di Premier. La Fiorentina però si è messa a correre da alcune settimane. Questo è un incrocio che può aprire il rettilineo verso il traguardo. Così riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA