La Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean per la gara di questa sera in Conference League contro il Crystal Palace. L'attaccante, infatti, sente ancora dolore alla tibia. Il Corriere dello Sport si augura che Paolo Vanoli non sia stato preso in contropiede. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Kean out, speriamo che Vanoli non sia stato preso in contropiede”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Kean out, speriamo che Vanoli non sia stato preso in contropiede”
Sembrava potesse esserci, ma Kean ha ancora dolore alla tibia
L'imprevedibile Fiorentina ha piazzato il colpo a sorpresa. Niente Moise Kean a Londra, l’attaccante salta la sfida di andata con il Crystal Palace. Dall’ottimismo di martedì al cambiamento di rotta del mercoledì. Ieri mattina, al Viola Park, è andato in scena il vertice finale: Kean ha spiegato che sente ancora dolore alla tibia e si è allenato a parte, alla fine la Fiorentina ha deciso di tenerlo a Firenze per curare ulteriormente (e in maniera definitiva, si spera) questo problema che si porta dietro da fine 2025 e che non sembra proprio volerlo mollare. Martedì dal quartier generale viola filtrava quasi la certezza che Moise ci sarebbe stato. Un po’ come era successo con Parisi prima della sfida di Verona. Ventiquattrore dopo, il dietrofront per entrambi. E la speranza è che Vanoli stavolta non sia stato preso in contropiede. Non c’è Parisi, appunto, non c’è Solomon (un altro giocatore che sembrava pronto al rientro), non c’è Fortini ma adesso neppure Kean. E questa è la terza assenza pesante, oltre all’ex Empoli e all’israeliano, nella gestione della partita, delicatissima, che attende la Fiorentina al Selhurst Park. Affrontarla senza Moise, peraltro, penalizza la squadra viola, che deve fare a meno della sua fisicità in novanta minuti intensi dentro uno stadio che prevede il sold out e un tifo infernale.
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