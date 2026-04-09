"A Londra col vento della storia": titola così il Corriere dello Sport per presentare la partita di questa sera tra Crystal Palace e Fiorentina definita non come una seccatura, ma come una grande opportunità. Il quotidiano ricorda anche due gare giocate in Inghilterra dalla squadra viola: le vittorie per 0-1 e 0-2 rispettivamente contro l'Arsenal a Wembley nel 1999 e contro il Liverpool ad Anfield Road nel 2009. Nell'articolo di Alessandro Mita, inviato a Londra, è presente un bilancio delle partite della Fiorentina contro le formazioni inglesi. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Fiorentina, tradizione positiva contro le squadre inglesi. I numeri”
Corriere dello Sport
Cor.Sport: “Fiorentina, tradizione positiva contro le squadre inglesi. I numeri”
Fin qui il bilancio delle gare contro le squadre inglesi è positivo
Abbiamo citato due partite che fanno parte della memoria collettiva viola, la grande vittoria in casa dell’Arsenal (secondo in Premier al termine del campionato) nella fase a gironi della Champions 1999-2000 e quella in casa del Liverpool (settimo in campionato e già battuto al Franchi) nella fase a gironi della Champions 2009-2010. La prima con un capolavoro di Gabriel Omar Batistuta, la seconda con una rimonta firmata da Martin Jorgensen e (al 92') Alberto Gilardino. Due perle, due gare in cui la Fiorentina ha incantato e strappato applausi in Inghilterra. Nel bilancio dei confronti con le squadre inglesi ci sono anche sconfitte, certo, ma alla resa dei conti i numeri viola sono lusinghieri. E oggi danno un po’ di sostanza alle speranze dei giocatori di Vanoli. Abbiamo preso in esame le coppe principali (Coppa dei Campioni-Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa-Europa League e Conference Le ague), escludendo Anglo-Italiano e Coppa di Lega italo-inglese. I confronti in tutto sono 13, con 6 vittorie della Fiorentina, 3 pareggi e 4 sconfitte, di cui l’ultima nella finale di Conference del 2022-2023, contro il West Ham a Praga. Ma su 13 confronti, la Viola ne ha persi solo 4 (di cui uno, contro l’Everton, concluso poi con la qualificazione ai calci di rigore) e nessuno al Franchi: la tradizione è di conforto. E a volte ha un peso.
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