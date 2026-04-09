Cor.Sport: “Fiorentina, tradizione positiva contro le squadre inglesi. I numeri”

"A Londra col vento della storia": titola così il Corriere dello Sport per presentare la partita di questa sera tra Crystal Palace e Fiorentina definita non come una seccatura, ma come una grande opportunità. Il quotidiano ricorda anche due gare giocate in Inghilterra dalla squadra viola: le vittorie per 0-1 e 0-2 rispettivamente contro l'Arsenal a Wembley nel 1999 e contro il Liverpool ad Anfield Road nel 2009. Nell'articolo di Alessandro Mita, inviato a Londra, è presente un bilancio delle partite della Fiorentina contro le formazioni inglesi. Ecco quanto si legge: