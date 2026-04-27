Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta spiega: “Ecco cosa ha dato fastidio a Mandragora al momento del cambio”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta spiega: “Ecco cosa ha dato fastidio a Mandragora al momento del cambio”

Gazzetta spiega: “Ecco cosa ha dato fastidio a Mandragora al momento del cambio” - immagine 1
Gazzetta dello Sport sul cambio di Mandragora
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'errore al momento del cambio di Mandragora. Nella ripresa il tecnico del Sassuolo ha cambiato qualcosa togliendo Volpato (uno dei migliori) e passando al 4-4-2 con l'inserimento di Lipani, salvo poi tornare al tridente dopo poco con Nzola e Fadera.

Dal palo la Fiorentina ha avuto ancora qualche sussulto con Gudmunddson, che non si è mosso male in un ruolo non suo, ma senza troppa convinzione. Spartito che non è variato con Fazzini e Fabbian (entrato per Mandragora, irritato per il cambio forse anche a causa dell'errore sul tabellone luminoso, che inizialmente indicava Fagioli e non lui), a cui si è aggiunto Comuzzo nel finale. Errori e imprecisione, col caldo che ha portato le squadre ad abbassare ancora di più i giri.

Ora la Fiorentina dovrà trovare i punti sicurezza tra Roma, Genoa, Juve e Atalanta, mentre il Sassuolo proverà a insidiare il nono posto.

Leggi anche
Nazione: “La partita di Grosso. Tra cambio modulo e sostituzioni particolari”
CorFio: “Tutti i punti interrogativi sull’assenza di Kean in campo e in tribuna”

© RIPRODUZIONE RISERVATA