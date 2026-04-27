Gazzetta spiega: “Ecco cosa ha dato fastidio a Mandragora al momento del cambio”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'errore al momento del cambio di Mandragora. Nella ripresa il tecnico del Sassuolo ha cambiato qualcosa togliendo Volpato (uno dei migliori) e passando al 4-4-2 con l'inserimento di Lipani, salvo poi tornare al tridente dopo poco con Nzola e Fadera.

Dal palo la Fiorentina ha avuto ancora qualche sussulto con Gudmunddson, che non si è mosso male in un ruolo non suo, ma senza troppa convinzione. Spartito che non è variato con Fazzini e Fabbian (entrato per Mandragora, irritato per il cambio forse anche a causa dell'errore sul tabellone luminoso, che inizialmente indicava Fagioli e non lui), a cui si è aggiunto Comuzzo nel finale. Errori e imprecisione, col caldo che ha portato le squadre ad abbassare ancora di più i giri.