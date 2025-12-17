Gazzetta sicura: “Kean è incedibile a gennaio, ma deve segnare”. Manca Gosens?

Il nome che più di ogni altro incarna la speranza di salvezza della Fiorentina è quello di Moise Kean. I numeri, rispetto alla scorsa stagione, raccontano una differenza netta: tre gol complessivi, solo due in campionato, contro la doppia cifra già raggiunta un anno fa nello stesso arco di partite e un totale finale di 25 reti. Nonostante questo, l’atteggiamento in campo resta quello di un leader che si sente trascinatore e vuole cambiare il corso della stagione.