Dov'è la Fiorentina? II 3-5-2 di Pioli è pericolosamente scollegato, non guadagna terreno e lascia Kean solo in balia di Beukema-Buongiorno, coppia titolare senza se e senza ma. Pioli lascia finire il primo tempo per inserire Piccoli per Dzeko e aspetta quasi metà ripresa per rivoluzionare la squadra: dentro Fazzini e Nicolussi Caviglia, fuori Fagioli e Sohm, adesso c'è un 3-4-1-2 almeno più presente in attacco.
Gazzetta si chiede: “Dov’è la Fiorentina?”. E poi critica il 3-5-2 di Pioli
Solo che il Napoli ha infilato la terza rete con Beukema sotto porta, su una palla che solo Anguissa riesce a recuperare, mentre per gli altri è già fuori. Anguissa vale Hojlund, servirebbe l'autovelox al centrocampo viola per fermarlo in una posizione.
La grande bellezza è che tutto questo movimentismo non fa venire le vertigini: si sposta lui e Politano si accentra, avanza Spinazzola e McTominay accorcia. Tutto a memoria. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
