Gazzetta: “Rugani lavora al Viola Park. Ecco i tempi di recupero”

La Gazzetta dello Sport su Rugani

Redazione VN 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 08:28)

L’attesa per il rientro di Daniele Rugani cresce di pari passo con le difficoltà difensive della Fiorentina, soprattutto quando i gol subiti nascono da errori evitabili. Il difensore si è immerso subito nella realtà viola, studiando attraverso i video la manovra arretrata della squadra per capire come poter incidere positivamente una volta disponibile. Vive stabilmente al Viola Park e sostiene due allenamenti al giorno, concentrato sul recupero e sull’inserimento nei meccanismi del gruppo.

L’infortunio è ormai superato, ma resta da ritrovare la miglior condizione atletica e scongiurare ricadute. Il rientro potrebbe avvenire contro il Pisa il 23 febbraio, anche se non è esclusa una convocazione già per la sfida con il Como: negli ultimi giorni, pur lavorando a parte, le risposte fisiche sono state incoraggianti, anche nei cambi di direzione.

Per il club e per Vanoli, Rugani può rappresentare un elemento chiave nella corsa salvezza. L’obiettivo è garantire solidità, esperienza e aiutare i compagni a crescere, contribuendo alla risalita in classifica. Escluso dalla lista della Conference per concentrarsi solo sulla Serie A, può diventare un punto di riferimento del reparto, adattandosi sia accanto a Comuzzo sia a Pongracic e portando equilibrio all’intera difesa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.