Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Rugani lavora al Viola Park. Ecco i tempi di recupero”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Rugani lavora al Viola Park. Ecco i tempi di recupero”

Rugani
La Gazzetta dello Sport su Rugani
Redazione VN

L’attesa per il rientro di Daniele Rugani cresce di pari passo con le difficoltà difensive della Fiorentina, soprattutto quando i gol subiti nascono da errori evitabili. Il difensore si è immerso subito nella realtà viola, studiando attraverso i video la manovra arretrata della squadra per capire come poter incidere positivamente una volta disponibile. Vive stabilmente al Viola Park e sostiene due allenamenti al giorno, concentrato sul recupero e sull’inserimento nei meccanismi del gruppo.

L’infortunio è ormai superato, ma resta da ritrovare la miglior condizione atletica e scongiurare ricadute. Il rientro potrebbe avvenire contro il Pisa il 23 febbraio, anche se non è esclusa una convocazione già per la sfida con il Como: negli ultimi giorni, pur lavorando a parte, le risposte fisiche sono state incoraggianti, anche nei cambi di direzione.

Per il club e per Vanoli, Rugani può rappresentare un elemento chiave nella corsa salvezza. L’obiettivo è garantire solidità, esperienza e aiutare i compagni a crescere, contribuendo alla risalita in classifica. Escluso dalla lista della Conference per concentrarsi solo sulla Serie A, può diventare un punto di riferimento del reparto, adattandosi sia accanto a Comuzzo sia a Pongracic e portando equilibrio all’intera difesa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
CorSport su Harrison: “La situazione sul riscatto dell’inglese ex Leeds”
CorFio: “E se Vanoli saltasse, De Zerbi sarebbe possibile?”. La suggestione viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA