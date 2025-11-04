Gazzetta: “Roberto D’Aversa in pole. E conosce già 5 giocatori della rosa”

Al Viola Park si è vissa un’autentica giornata da conclave: dirigenti, Stefano Pioli e il presidente Rocco Commisso — collegato in videoconferenza dagli Stati Uniti — hanno cercato per ore una via d’uscita da una situazione ormai insostenibile. Mentre la squadra restava in ritiro e i tifosi mostravano la loro impazienza all’esterno, la società cercava di definire i termini della separazione dal tecnico, che appare ormai destinato a lasciare la Fiorentina. Nel frattempo, Roberto D’Aversa si è imposto come il principale candidato alla successione, con l’obiettivo di guidare la ripartenza viola già dalla prossima partita di Conference League contro il Mainz.

Pioli, però, è rimasto formalmente in carica e ha diretto l’allenamento di scarico, in attesa che la trattativa per l’addio trovi uno sbocco concreto. Il nodo resta economico: l’allenatore non intende rinunciare al triennale da 3 milioni netti a stagione, mentre la società non è disposta a pagare l’intera cifra in caso di esonero. L’ipotesi di una buonuscita non si è ancora concretizzata e, senza le dimissioni del tecnico, l’unica alternativa sembra essere un esonero secco, con pagamento parziale fino alla sua prossima destinazione. In ogni caso, la rottura definitiva è attesa a ore: oggi stesso potrebbe chiudersi ufficialmente il capitolo-Pioli.