Gazzetta rivela: “Ecco che messaggio ha inviato ieri Pioli ai suoi giocatori”

Secondo la Gazzetta dello Sport i giocatori seguono ancora Pioli

Redazione VN 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 06:34)

La Fiorentina ha vissuto momenti difficili, arrivando vicina al baratro, ma contro il Bologna ha mostrato una reazione di carattere e orgoglio che le ha permesso di conquistare un prezioso pareggio. Dal punto di vista della classifica e del gioco il 2-2 cambia poco, ma rappresenta un segnale importante sul piano emotivo: la squadra ha dimostrato di non volersi arrendere e di continuare a credere nel proprio allenatore. Con questo spirito i viola si preparano alla trasferta di Milano contro l’Inter, consapevoli della loro posizione critica in classifica ma determinati a lottare fino all’ultimo.

La partita ha messo in evidenza due aspetti fondamentali. Da un lato, il lavoro da fare sul piano tecnico e tattico resta enorme, come confermano le difficoltà nel costruire gioco e mantenere equilibrio. Dall’altro, però, è emersa una compattezza di gruppo che può diventare la chiave per uscire dalla crisi. Pioli, pur riconoscendo il momento complicato, ha sottolineato la voglia dei suoi di non arrendersi e di continuare a credere nel progetto. È questo il messaggio che il tecnico continua a trasmettere quotidianamente alla squadra al Viola Park.

A condividere questa fiducia sono anche i leader del gruppo, come De Gea e Kean, che hanno ribadito la necessità di restare uniti e di credere nelle proprie capacità. Contro il Bologna, la Fiorentina ha mostrato per la prima volta in campionato di saper reagire a uno svantaggio, lottando fino alla fine per evitare un’altra sconfitta. È un piccolo segnale, ma significativo: per rialzarsi serve trasformare questa determinazione in continuità, ritrovando qualità, identità e personalità nelle prossime partite. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.