Bologna è furibonda: “Derubati. Pagate le polemiche post Milan-Fiorentina”

"Il Bologna ha stravinto 2-2. Ma dicono che il calcio l'abbia inventato il diavolo e deve essere vero: di sicuro ha inventato il Var, quelli che fanno le regole e qualche arbitro. Quella vista al Franchi è stata una delle più grandi ingiustizie che si possano ricordare nei tempi recenti a danno del Bologna e di questo gioco ostaggio di normatori e controllori che sembrano messi lì apposta per rovesciare il senso delle partite e ogni logica. Il Bologna ieri sera è stato derubato, punto e basta. Ha giocato bene a calcio, la Fiorentina no. Ha dominato e non ha preso tre punti perché i signori dell'autovelox hanno visto una spalla in fuorigioco di Orsolini ad annullare il sacrosanto 3-0, ma sono riusciti invece a non vedere il rigore su Bernardeschi, fallo netto checché ne dicano anche commentatori e moviolisti"