Bologna è inferocita dopo la partita che i rossoblù hanno pareggiato al Franchi nella serata di ieri. Nel mirino della stampa specializzata ci è finito l'arbitraggio di La Penna, accusato di aver diretto la gara quasi a senso unico. Su Repubblica Bologna Emilio Marrese non fa sconti al fischietto:
In Emilia
Bologna è furibonda: “Derubati. Pagate le polemiche post Milan-Fiorentina”
"Il Bologna ha stravinto 2-2. Ma dicono che il calcio l'abbia inventato il diavolo e deve essere vero: di sicuro ha inventato il Var, quelli che fanno le regole e qualche arbitro. Quella vista al Franchi è stata una delle più grandi ingiustizie che si possano ricordare nei tempi recenti a danno del Bologna e di questo gioco ostaggio di normatori e controllori che sembrano messi lì apposta per rovesciare il senso delle partite e ogni logica. Il Bologna ieri sera è stato derubato, punto e basta. Ha giocato bene a calcio, la Fiorentina no. Ha dominato e non ha preso tre punti perché i signori dell'autovelox hanno visto una spalla in fuorigioco di Orsolini ad annullare il sacrosanto 3-0, ma sono riusciti invece a non vedere il rigore su Bernardeschi, fallo netto checché ne dicano anche commentatori e moviolisti"
Anche sul Corriere di Bologna viene ampiamente criticata la direzione di gara:
"E per poco non si completa il disastro al 99’ quando Skorupski smanaccia sulla zuccata di Kean e Dodò, a porta libera, calcia sull’esterno della rete. Ma sarebbe stato davvero troppo, sia per quello che ha raccontato la partita, sia perché a lungo si è avuta l’impressione che il Bologna abbia pagato anche il prezzo delle polemiche seguite a Milan-Fiorentina."
