Nazione avverte Pioli: “La fiducia si sta sgretolando. Inter e Genoa gare decisive”

La Nazione sulla situazione del tecnico viola

Redazione VN 28 ottobre - 06:22

Il pareggio con il Bologna è stato paragonato a un bicchiere d’acqua nel deserto: un piccolo sollievo per la Fiorentina, ma insufficiente a risolvere i problemi più profondi della squadra. Serve continuità, qualcosa di più sostanzioso che permetta di ritrovare energia e fiducia. Le prossime sfide con Inter e Lecce diventano dunque decisive: è da questi incontri che la squadra dovrà trarre la spinta per cambiare passo e lasciare alle spalle un inizio di stagione deludente.

Al centro delle riflessioni c’è Stefano Pioli, la cui fiducia – inizialmente grande al suo ritorno a Firenze – comincia ora a mostrare segni di logoramento, soprattutto tra i tifosi. Pur non essendo ancora in discussione, il tecnico deve imprimere una svolta netta: migliorare la gestione del gruppo, l’approccio tattico e la mentalità. La classifica parla chiaro e indica che qualcosa non ha funzionato, perciò serve un cambio di rotta immediato per restituire alla squadra compattezza e identità.

Uno dei nodi principali resta il centrocampo, dove la Fiorentina mostra confusione e scarsa efficacia. Gli uomini chiamati a garantire qualità e intensità – da Fagioli a Mandragora – non stanno offrendo il contributo atteso, lasciando la squadra priva di idee e continuità di gioco. La partita contro il Bologna ha messo in luce queste difficoltà: la Fiorentina ha perso il controllo della mediana dopo pochi minuti, finendo in sofferenza e lasciando gli attaccanti isolati. È da questo reparto, fragile e indecifrabile, che dovrà ripartire la rinascita viola. Lo scrive la Nazione.