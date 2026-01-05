Gazzetta: “Rigore di Piccoli tolto per un contattino. Ormai si capisce ben poco”

La Gazzetta dello Sport contro l'arbitro La Penna per il rigore cancellato alla Fiorentina. La decisione del Var, di richiamare il direttore di gara, è ampiamente discutibile:
E alla fine è arrivato il gol. In realtà sarebbe potuto arrivare nell'ultima fase del primo tempo, quando l'arbitro La Penna ha fischiato un rigore per fallo di Baschirotto su Piccoli. Il Var Marini ha consigliato di riguardare le trattenute e il precedente contatto tra i due giocatori e La Penna ha cambiato decisione a causa di un tocco di Piccoli sul collo di Baschirotto. Nessuno vuole vedere i rigorini, ma nemmeno che una valutazione corretta venga cancellata per un... contattino. Se fosse stato il difensore a toccare in quel modo il collo dell'attaccante sarebbe stato fischiato il rigore? Ovviamente no. La realtà è che, purtroppo, di ciò che fischiano gli arbitri ormai si capisce ben poco.
