Gazzetta: “Richardson sparito, Sohm non convince. I nomi bocciati da Pioli”

La Gazzetta dello Sport,analizzando i problemi di questa Fiorentina, si sofferma su alcuni singoli.Da Sohm a Gosens, è evidente che ci sia qualcosa che non va:
Ma se la difesa è distratta, il centrocampo non riesce a imporsi e alcuni uomini sembrano già bocciati da Pioli che prova a schierare il meglio a disposizione. Cioè Nicolussi Caviglia in regia e Mandragora mezzala, più il propositivo Fazzini. Ma la regia dell'ex veneziano va a fasi alterne, Mandragora è meno arrembante dello scorso anno. Le vere delusioni sono Fagioli, decisamente involuto e incapace di pungere pure da mezzala e pure Gosens che non sembra lui, ma pare già in riserva. Richardson è sparito. Sohm, pagato 16 milioni, non convince Pioli. In crescita Ndour che può essere la prima alternativa.
