La Fiorentina, dopo questa sosta dal campionato, affronterà Milan, Bologna e Inter.Un calendario spaventoso che mette Stefano Pioli in una posizione ancora più complicata di quella attuale. La Nazione spiega che, nonostante la fiducia, servirà un cambio di rotta al più presto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Nessun ultimatum a Pioli, ma c’è un esame decisivo per l’allenatore”
La Nazione
Nazione: “Nessun ultimatum a Pioli, ma c’è un esame decisivo per l’allenatore”
Milan, Bologna e Inter. Il calendario della Fiorentina fa paura
L'inevitabile deadline. Facciamo un salto in avanti e arriviamo a quando il campionato ripartirà. Tre sfide in 10 giorni (dal 19 al 26 di ottobre) vedranno la Fiorentina affrontare Milan, Bologna e Inter. Con i due match con le milanesi entrambi a San Siro. Sarà questo ciclo delicato e senza dubbio terribile, quello che Pioli e la squadra dovranno provare a sfruttare per allontanarsi dal baratro attuale. Sarà questo, quasi sicuramente, l'esame decisivo anche per Pioli. Esame che il tecnico dovrà sfruttare per portare nel gruppo e al gruppo tutto quanto non gli è riuscito di fare fino ad oggi. Pioli ha la fiducia del club. Il club ha deciso che è con lui che il meccanismo viola dovrà partire. Accendersi. Il club non ha appesantito la situazione con ultimatum, ma è ovvio (anzi, diciamo pure scontato), che la scenario dopo la sosta per riordinare idee e correggere errori e dopo la triade (Milan, Bologna, Inter) dovrà essere diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA