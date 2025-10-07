Pioli senza attaccanti, tutti via per le Nazionali: coincidenza spiacevole

Pioli avrebbe preferito avere i suoi attaccanti a disposizione durante la sosta, ma la realtà è ben diversa: Kean e Piccoli sono con la nazionale italiana, Dzeko con la Bosnia, Gudmundsson con l’Islanda e Ndour con l’Under 21. Un’intera batteria offensiva è dunque assente, costringendo il tecnico della Fiorentina ad attingere al settore giovanile per completare le sedute d’allenamento e le partitelle. Una situazione complicata, resa ancor più pesante dalle difficoltà che la squadra sta attraversando in campionato.