Fiorentina, domani tutti al VP. Dodò e Fazzini stanno bene

Il punto dal Viola Park

Redazione VN 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 07:26)

La Fiorentina si prepara a una lunga sosta al Viola Park, con il prossimo impegno in campionato fissato solo per domenica 19 ottobre a San Siro contro il Milan di Allegri. Sarà il primo di tre match cruciali che definiranno la stagione viola, seguiti dagli incontri con Bologna e Inter. Dopo due giorni di riposo, la squadra riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio, mentre Dodo e Fazzini — usciti acciaccati contro la Roma — hanno già ricevuto buone notizie dagli esami: nessun problema serio per loro.

Nel frattempo, Pioli deve fare i conti con un gruppo fortemente ridotto a causa delle numerose convocazioni nazionali. Dieci giocatori sono infatti partiti, lasciando il tecnico con poche possibilità di intervento tecnico e tattico durante la pausa. Una situazione ormai consueta, ma che questa volta pesa di più vista la necessità di ritrovare equilibrio e fiducia dopo gli ultimi risultati negativi.

Tra gli assenti figurano diversi nomi chiave come Kean, Nicolussi Caviglia, Piccoli, Dzeko, Gudmundsson e Pongracic, oltre ai giovani Ndour, Fortini, Martinelli e Kospo. Se da un lato le tante convocazioni testimoniano il prestigio internazionale della Fiorentina e rappresentano motivo d’orgoglio per il club, dall’altro complicano il lavoro di Pioli in un momento delicato. Anche Sohm, fermato da una fascite plantare, è rimasto fuori dalle ultime partite e dalle chiamate della nazionale svizzera, ma l’obiettivo è recuperarlo in tempo per la trasferta di Milano. Lo scrive il Corriere dello Sport.