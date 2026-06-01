Gazzetta: “Quando vedremo Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina”

Il primo passo, fra oggi e mercoledì, sarà la rescissione di Fabio Grosso con il Sassuolo. La situazione è delineata

Redazione VN 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 08:28)

Si apre la settimana che guarda al futuro. Il primo passo, fra oggi e mercoledì, sarà la rescissione di Fabio Grosso con il Sassuolo. La situazione è delineata e manca la parte burocratica ma è chiaro che anche il club neroverde prima voglia avere iff mano un nuovo tecnico.

Quando i viola avranno definito l'arrivo di Grosso, comunicheranno a Vanoli che le loro strade si separano. Accadrà tutto entro la fine di questa settimana anche perché lunedì prossimo il ds Fabio Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari saranno negli Usa, dal presidente Giuseppe Commisso, un appuntamento a cui arrivare con le idee chiare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.