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Gazzetta: “Quando vedremo Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina”

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Il primo passo, fra oggi e mercoledì, sarà la rescissione di Fabio Grosso con il Sassuolo. La situazione è delineata
Redazione VN

Si apre la settimana che guarda al futuro. Il primo passo, fra oggi e mercoledì, sarà la rescissione di Fabio Grosso con il Sassuolo. La situazione è delineata e manca la parte burocratica ma è chiaro che anche il club neroverde prima voglia avere iff mano un nuovo tecnico.

Quando i viola avranno definito l'arrivo di Grosso, comunicheranno a Vanoli che le loro strade si separano. Accadrà tutto entro la fine di questa settimana anche perché lunedì prossimo il ds Fabio Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari saranno negli Usa, dal presidente Giuseppe Commisso, un appuntamento a cui arrivare con le idee chiare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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