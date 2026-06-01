Il 29 giugno inizierà ufficialmente la sessione di calciomercato estiva. Un po’ prima rispetto alla consuetudine del primo luglio, sta di fatto che la Fiorentina ci vuole arrivare con le idee chiare.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport avverte: “Fiorentina, sul mercato non sarà facile attrarre giocatori”
Corriere dello Sport
CorSport avverte: “Fiorentina, sul mercato non sarà facile attrarre giocatori”
Un po’ prima rispetto alla consuetudine del primo luglio, sta di fatto che la Fiorentina ci vuole arrivare con le idee chiare
Senz’altro con un budget ben definito e una lista di obiettivi coerenti con l’impostazione di gioco del tecnico, chiunque sarà. C’è da mettere in conto che dopo una stagione in cui la squadra ha lottato per salvarsi non sarà così automatico attrarre il gradimento dei giocatori nel mirino.
A maggior ragione la dirigenza viola dovrà munirsi di pazienza e ispirazioni, scandagliando il mercato internazionale oltre a quello italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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