Gazzetta: “Pubblico viola esigente, ma in questa stagione si deve accontentare”

Poteva essere il match point salvezza, è diventato un altro passetto per restare in A. Dopo il pari di Lecce la Fiorentina guadagna un punto contro il Sassuolo , allontanandosi ancora di più dalla zona rossa: +8 sui salentini e +9 sulla Cremonese terzultima a 4 giornate dalla fine sono un bel tesoretto.

E pazienza se dagli spalti a fine match è partito qualche fischio, il pubblico viola è esigente ma in questa stagione tribolata bisogna sapersi accontentare, soprattutto contro un Sassuolo che non ha premuto sull'acceleratore ma in questo campionato si è arrampicato fino al decimo posto, a quota 46. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.