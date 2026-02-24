Gazzetta: “Pisa, troppo tardi e troppo poco. La Fiorentina ringrazia e fa festa”

La Gazzetta dello Sport sul Pisa

Redazione VN 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 08:42)

Il Pisa nel secondo tempo ha cambiato tutto l'attacco, mettendo dentro Durosinmi e Meister per gli evanescenti lling-Junior e Stoijkovic e inserendo Aebischer in mediana al posto di Loyola. Un triplo cambio che ha funzionato perché la squadra e diventata più aggressiva, ha alzato il baricentro e ha cominciato a farsi vedere più spesso dalle parti De Gea, senza però riuscire a preoccuparlo.

La seconda mossa, giusta pure questa, è stata inserire Cuadrado, per portare più spinta sulla destra. Così la partita diventa più equilibrata: la Fiorentina non è più riuscita a ripartire con tanti uomini rifugiandosi nelle ripartenze, ma è rimasta la più pericolosa: una punizione di Fagioli (uno dei migliori in campo), un'altra occasione per Kean ma sopratutto il gran destro di Ndour.

Il Pisa è rimasto in partita fino all'ultimo e Vanoli stavolta è corso ai ripari senza passare a cinque come contro il Toro, ma mettendo Comuzzo a fare il terzino e sostituendo Solomon con Fazzini, che si è divorato il 2-0 su contropiede. Al 90' è arrivato il primo tiro in porta del Pisa con Piccinini (cross di Cuadrado), poi nel recupero ci hanno provato Aebischer (tiro-cross) e Bozhinov ma la palla più ghiotta l'ha avuta Canestrelli, servito ancora da Cuadrado. Troppo tardi e troppo poco. La Viola ringrazia e fa festa, il Pisa si dispera e fa mea culpa. Ci si salva con il coraggio, oltre che coi gol degli attaccanti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.