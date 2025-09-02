Gazzetta: “Pioli ha una signora squadra. Ma al momento fatica a trovare la quadra”

La Gazzetta sulla rosa a disposizione di Stefano Pioli

Redazione VN 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 10:01)

La Fiorentina non è partita bene, pur giocando le prime due gare in trasferta per gli infiniti lavori del Franchi dove tornerà (ordine pubblico permettendo) alle 20.45 del 13 settembre per ospitare il Napoli campione d'Italia e già con due vittoria acquisite. Contro Sassuolo e Cagliari.

Mentre la Viola a Cagliari è rimasta intrappolata e a Torino contro i granata non è riuscita a vincere. Così, visto l'andazzo, come chiesto dal tecnico, il club ha deciso di alzare il livello prendendo negli ultimi giorni il play Hans Nicolussi dal Venezia e chiudendo tra domenica e ieri a sei milioni più bonus col Brighton per l'esterno Tarik Lamptey che dovrà fare il vice Dodò. E' l'ultimo colpo. A Pioli viene consegnata una signora squadra con due soluzioni o anche più per ruolo.

Una rosa ampia e forte che, però, al momento fatica a trovare la quadra, visto che l'allenatore parmigiano ha cambiato modulo praticamente in ogni gara usando il 3-5-2, il 3-4-2-1 il 3-4-1-2 e cercando una soluzione che ancora non si trova. Tra centrocampo e attacco manca il collegamento e la difesa, pur avendo subito tre reti in quattro partite a volte si scollega e legge male situazioni. Le sostituzioni dei centrali (a parte quella di domenica di Comuzzo che stava male) spiegano molto.Lo scrive la Gazzetta dello Sport.