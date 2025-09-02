Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il mercato della Serie A. La Fiorentina di Stefano Pioli, ma non solo:
Zazzaroni: "Dzeko datato. Classifica mercato? Riconferma Kean al terzo posto"
Dopo aver discusso per mesi e anni e fallimenti azzurri di giovani da crescere, sperabilmente italiani, abbiamo importato (o riportato) Modric, Dzeko, Matic, Albiol, Vardy e Ciro, più di 230 anni in sei. Gente di livello, per carità, ma un filo datata. Al primo posto metto infatti De Bruyne, anche perché non mi sarei mai aspettato di vederlo dalle nostre parti. Completato il trattamento Conte, Kevin dovrebbe mettere le gambe al servizio di un cervello di assoluta superiorità. Il calcio camminato, ancorché illuminante, non è vincente. Sempre del Napoli è Rasmus Hojlund: un’operazione da 50 milioni per sopperire alla lunga assenza di Lukaku va assolutamente premiata. Al terzo posto - insieme alla conferma di Kean da parte della Fiorentina - indico Zhegrova alla Juve. Trattativa lunga col Lille, uno dei club più scorbutici e discussi d’Europa: il kosovaro punta l’avversario, crea superiorità, da verificare in Italia. Infine le grandi curiosità: Openda, David, Jashari, Wesley, Sulemana, Bernardeschi, Bailey, Lang, Piccoli e Vlahovic. Sì, proprio lui.
