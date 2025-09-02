Nazione sul centrocampo: “Nicolussi acquisto mirato. Sohm? Valutazione alta”

La Nazione dice la sua sul centrocampo

Redazione VN 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 09:40)

Il mercato racconta gli acquisti di due titolari a centrocampo. O comunque candidati forti a mettersi sulle spalle maglie pesanti nell'assetto della Fiorentina di Pioli.Sohm e Nicolussi Caviglia sono rinforzi che l'allenatore voleva e questo, di fatto, riduce i margini di eventuali giudizi critici sulla bontà (a livello tecnico) delle due operazioni.

Semmai bisogna scindere il discorso portandolo sulla base finanziaria, ovvero sul tipo di investimento che la Fiorentina ha dovuto fissare per arrivare a questi gioca-tori. Ora se per Nicolussi Caviglia il budget è stato assolutamente ben mirato, la valutazione di Sohm è oggettivamente alta. Praticamente da top player.

Insomma, la Fiorentina non ha badato a spese per un rinforzo che adesso dovrà ripagare tanta fiducia sul campo. Già, sul campo. Sohm ha meno caratteristiche di interdizione rispetto al giocatore che forse avrebbe fatto più comodo a Pioli. Diverso il discorso per Nicolussi Caviglia che potrebbe essere molto più adatto alle idee del tecnico. Lo scrive la Nazione.