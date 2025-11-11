Gazzetta: “Pioli ha lasciato diversi problemi. Vanoli interviene così”

La Gazzetta dello Sport su Vanoli e il lavoro al Viola Park

Redazione VN 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 06:34)

Il pareggio ottenuto dalla Fiorentina a Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi ha avuto un sapore diverso rispetto al passato. In altre circostanze sarebbe stato considerato un risultato deludente, ma stavolta, dopo settimane difficili e l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina, il punto conquistato a Marassi è stato accolto come un segnale di ripartenza. La squadra ha mostrato compattezza e spirito di sacrificio, elementi che hanno restituito fiducia a un gruppo che resta ultimo in classifica ma che ora intravede la possibilità di risollevarsi.

Il nuovo tecnico, Paolo Vanoli, ha impostato la sua gestione su un principio chiaro: il lavoro. Dopo aver concesso due giorni di riposo per permettere alla squadra di recuperare energie fisiche e mentali, si è subito messo all’opera con il suo staff — guidato dal vice Daniele Cavalletto — per organizzare un piano intenso di allenamenti durante la sosta. Vanoli ha sottolineato la necessità di “mettere benzina”, concentrandosi su pochi concetti semplici ma eseguiti con precisione. Uno dei problemi evidenziati è il calo fisico della squadra dopo un’ora di gioco, che in passato ha portato a perdere numerosi punti da situazioni di vantaggio.

Durante la pausa, il tecnico potrà lavorare con gran parte del gruppo, visto che soltanto sei giocatori sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Altri, come Martinelli, Ndour e Kean — quest’ultimo ancora da monitorare dopo l’infortunio alla tibia — resteranno a Firenze per recuperare pienamente. L’obiettivo è chiaro: ritrovare condizione, fiducia e risultati per conquistare al più presto la salvezza, che rappresenta la missione primaria di questa nuova fase viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.