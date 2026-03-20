Gazzetta: “Piccoli è diventato affidabile. La mossa decisiva di Vanoli”

Roberto Piccoli finalmente sta ingranando, dopo mesi difficili. Il gol di Cremona e l'ottima prestazione di ieri sono un segnale mandato a Paolo Vanoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport , Piccoli è diventato ufficialmente un attaccante di riserva affidabile . Kean avrebbe voluto giocare di più, evidentemente sta bene.

La mossa decisiva è stata quella di Paolo Vanoli, che al 16' della ripresa ha rivoluzionato l'attacco. Harrison a sinistra, Parisi alzato ad ala, e Piccoli nel mezzo. Da lì si è vista un'altra Fiorentina, con occasioni in serie. L'inizio era stato troppo timido dei viola, con un Rakow più aggressivo sulle seconde palle. Ma dopo che la Fiorentina ha trovato la misure la partita si è messa sui binari giusti.