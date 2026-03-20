"Poche rotazioni, bravo Vanoli. Parisi è diventato l'arma in più": è il titolo dell'analisi di Benedetto Ferrara pubblicata su La Nazione relativa alla vittoria della Fiorentina contro il Rakow per 2-1 negli ottavi di Conference League. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara scrive: “Poche rotazioni, bravo Vanoli. Parisi è l’arma in più”
La Nazione
Ferrara scrive: “Poche rotazioni, bravo Vanoli. Parisi è l’arma in più”
Il giornalista esalta l'allenatore e l'esterno, quest'ultimo autore di una grande prestazione anche contro il Rakow
Avanti nei quarti, meritatamente. Ed è giusto così. Perché se è vero che la salvezza resta l'obiettivo prioritario, è bene sempre ricordarsi che questa piccola coppa va presa sul serio per chi si aspetta un trofeo da un quarto di secolo e per chi sta soffrendo da fine agosto dietro una Fiorentina problematica (...). Ha fatto bene Vanoli a limitare la rotazione nella formazione titolare per far capire che c'era la voglia di andare avanti e provare a vincere la terza partita di fila tra campionato e coppa. Giusto sottolineare la costanza di Parisi, giocatore non solo rinato ma decisamente diventato l'arma in più: per qualità, impegno e dedizione.
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