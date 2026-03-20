La Fiorentina accede ancora un volta ai quarti di finale di Conference, dopo la vittoria contro il Rakow. Una vittoria ottenuta in rimonta, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. La corsa continua, dato che ora c'è il Crystal Palace. Come sottolinea il quotidiano, gli avversari "minori" sono finiti. La Fiorentina può dirsi quasi ritrovata, dato che ora la squadra ha una sua forma.
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Gazzetta: “Fiorentina, ora c’è il Palace. Le avversarie minori sono finite”
Adesso la Fiorentina sfiderà il Crystal Palace. Per i viola si fa sul serio con un avversario di livello internazionale
Nonostante la sofferenza finale, con un rigore tolto dal Var, la Fiorentina passa. Dopo il pari di Piccoli ci sono stati dei brividi, ma in sostanza dopo il pari con il tiro di Ndour la strada è stata in discesa. Adesso la Fiorentina deve fare sul serio in Conference.
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