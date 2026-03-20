Cor.Fio: “Ora la Conference League può essere una grande occasione”

Ernesto Poesio sottolinea come la Fiorentina debba provarci se il livello della Conference League è questo

"L'obbligo di crederci se questo è il livello": è il titolo dell'analisi di Ernesto Poesio per il Corriere Fiorentino dopo la vittoria della Fiorentina contro il Rakow per 2-1 che ha consentito alla squadra viola d'accedere ai quarti di Conference League. Ne riportiamo una parte: