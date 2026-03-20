Cor.Fio: “Missione compiuta, ma quanta fatica. Fiorentina ancora tra le top 8”

Vanoli aveva avvertito i suoi alla viglia: «Il vantaggio ottenuto all’andata non conta molto». E così è stato. Perché la Fiorentina la qualificazione l’ha dovuta totalmente riedificare sul rettangolo di gioco di Sosnowiec. Una partita tignosa, come lo stesso Vanoli aveva definito il Rakow, condizionata anche dal manto erboso pieno di buche e irregolarità: con la compartecipazione degli avversari la Fiorentina si è resa protagonista di una prestazione non indimenticabile per qualità e precisione. Le scelte di Vanoli avevano dato però un segnale chiaro: l’Europa è una priorità e può essere compatibile alla lotta salvezza. E così in campo Kean e Fagioli, rispettivamente giunti appena alla seconda e terza titolarità in Conference della stagione, ma anche Ranieri (150 presenze in viola ieri) tornato insostituibile nel cuore della retroguardia.