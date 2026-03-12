La Gazzetta dello Sport si sofferma su Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina si porta il peso dei 25 milioni spesi per lui in estate e questa sera dovrà guidare l'attacco della squadra di Vanoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Piccoli, devi segnare per toglierti il peso di quei 25mln spesi in estate”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Piccoli, devi segnare per toglierti il peso di quei 25mln spesi in estate”
La Gazzetta dello Sport sul momento di Roberto Piccoli
Il ragazzo cresciuto nel vivaio dell'Atalanta ha scelto la Fiorentina anche per l'Europa e vuole togliersi il peso dei 25 milioni spesi per acquistarlo in estate. Può riuscirci solo grazie ai gol, 5 finora (6 totali contando anche quello a inizio campionato con il Cagliari) pochi per uno che la scorsa stagione chiuse in doppia cifra (13). Piccoli non c'era ancora quando, nel 2023 e nel 2024, la Fiorentina giocò due finali consecutive di Conference, arrendendosi a un passo dalla meta. Ranieri, Mandragora e Dodo, gli unici reduci della prima delusione contro il West Ham, invece sì e potranno raccontargli quanto conta la Coppa e quanto è bello giocarsela fino in fondo, anche senza trascurare il campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA