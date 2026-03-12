Nazione: “Vanoli non ha dubbi, alla Cremonese ci penserà domani mattina”

Testa alla Conference League

Redazione VN 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 08:28)

Paolo Vanoli vuole che la Fiorentina resti concentrata sulla sfida di Conference League contro il Rakow, rimandando ogni pensiero alla partita di campionato contro la Cremonese. L’allenatore sottolinea l’importanza del match europeo e ribadisce la volontà di andare il più avanti possibile nel torneo, pur tenendo conto delle esigenze legate alla delicata sfida salvezza. Secondo Vanoli serviranno intelligenza e attenzione, perché il confronto si gioca su due partite e il Rakow è una squadra solida che nel girone ha subito solo due gol e non ha mai perso.

Il tecnico viola punta soprattutto su una prestazione convincente per ritrovare fiducia dopo il pareggio con il Parma. Vanoli ricorda che i risultati nascono dalle prestazioni e che vincere aiuterebbe il morale in vista della trasferta di Cremona. Ha inoltre messo in guardia la squadra sulle qualità del Rakow: una formazione aggressiva, organizzata e pericolosa nelle ripartenze, capace di cercare rapidamente la punta e di sfruttare gli spazi. Per questo la Fiorentina dovrà gestire bene le preventive difensive e saper uscire dalla prima pressione.

Vanoli ha poi parlato di alcuni singoli: Kean segue un protocollo di recupero giornaliero con l’obiettivo di essere disponibile per la gara di Cremona, mentre Gudmundsson deve ritrovare la miglior condizione fisica dopo l’infortunio alla caviglia per tornare decisivo. Sulla condizione generale della squadra, il tecnico ha spiegato che il gruppo sta bene ma ha perso un po’ di brillantezza mentale a causa del calendario fitto di febbraio. Per questo sarà fondamentale recuperare energie e concentrazione rapidamente tra una partita e l’altra. Lo scrive la Nazione.