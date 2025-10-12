La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla permanenza di Fabiano Parisi. L'ex Empoli sta trovando sempre meno spazio in casa Fiorentina e a gennaio potrebbe partire. Eppure, c'è un aspetto che frena la sua cessione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Parisi non gioca. Ma un aspetto frena la sua cessione a gennaio”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Parisi non gioca. Ma un aspetto frena la sua cessione a gennaio”
La Gazzetta sul futuro di Parisi
Ma se Sohm può ancora giocarsi le sue carte, sembrano esserci poche possibilità per l'esterno sinistro campano Fabiano Parisi che finora si è dovuto accontentare in campionato di soli 13 minuti nel finale a Cagliari al posto di Gosens. Neppure il non brillantissimo periodo del tedesco gli ha spalancato le porte. Eppure Parisi ha un contratto blindato fino al 2029 a un milione e 300 mila euro netti. Chissà se a gennaio si deciderà di dirottarlo da qualche altra parte. Ma l'infortunio di Lamptey ne blocca un po' le ambizioni di andare a rilanciarsi in un altro club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA