Marco Borriello, ex attaccante della Roma, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Analizzando l'attacco di Gasperini, nomina uno dei 4 attaccanti della Fiorentina di Pioli:
Sentite Borriello: “Alla Roma servirebbe un attaccante della Fiorentina”
È stato Ranieri a scegliere Gasp. Hanno caratteri diversi, uno più pacato e l'altro più frizzante, ma tra persone di livello ci si trova sempre. Sono due grandi esperti, riconoscono le priorità. Attacco? Sì, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale
