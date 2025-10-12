Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Borriello: “Alla Roma servirebbe un attaccante della Fiorentina”

Gazzetta dello Sport

Sentite Borriello: “Alla Roma servirebbe un attaccante della Fiorentina”

Sentite Borriello: “Alla Roma servirebbe un attaccante della Fiorentina” - immagine 1
Le parole di Marco Boriello
Redazione VN

Marco Borriello, ex attaccante della Roma, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Analizzando l'attacco di Gasperini, nomina uno dei 4 attaccanti della Fiorentina di Pioli: 

È stato Ranieri a scegliere Gasp. Hanno caratteri diversi, uno più pacato e l'altro più frizzante, ma tra persone di livello ci si trova sempre. Sono due grandi esperti, riconoscono le priorità. Attacco? Sì, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale

Leggi anche
Nazionali, quando rientrano: prima Dzeko e Kospo. Poi tutti gli altri
Pioli studia le palle inattive. Adesso 2 giorni di riposo per la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA