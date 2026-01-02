Gazzetta: “Le possibili cessioni della Fiorentina. E c’è un nome a sorpresa”

Un centrocampista potrebbe lasciare già Firenze dopo solo 5 mesi

Redazione VN 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 08:54)

La squadra è chiusa dentro al Viola Park, di nuovo in ritiro da ieri sera fino alla partita di domenica pomeriggio contro la Cremonese. Un modo per cercare concentrazione in vista di una gara in cui non sono ammessi altri passi falsi. Ieri la squadra si è allenata di nuovo senza Moise Kean che ha avuto un permesso societario di qualche giorno per motivi familiari, ma l'attaccante è atteso in città in queste ore e poi toccherà a Paolo Vanoli scegliere se farlo partire titolare o dalla panchina, avendo saltato diverse sedute di lavoro.

Semmai è pronto Roberto Piccoli, mentre rimane in dubbio Fazzini oltre a Pablo Marì. Proprio lo spagnolo è uno dei giocatori che potrebbe essere in uscita in questa sessione di mercato, ma valutazioni verranno fatte anche su Dzeko e Nicolussi Caviglia e magari pure su Sohm, mentre Richardson è da considerare un partente sicuro.

Anche in porta saluterà uno fra Martinelli e Christensen, mentre sono già fuori dal progetto Sabiri e Gino Infantino che torna in patria e sta per accasarsi ufficialmente all'Argentinos Juniors. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.