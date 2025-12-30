Gazzetta: “L’Atalanta chiede 20mln per Samardzic. E c’è concorrenza in Serie A”

La Gazzetta dello Sport sul centrocampista serbo

Redazione VN 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 08:28)

Lazar Samardzic, classe 2002, è tornato nel mirino della Fiorentina dopo che il club viola lo aveva cercato quando era ancora all'Udinese. Sarebbe da trovare una formula giusta con la Dea (come un prestito con obbligo condizionato) che lo aveva preso per circa 20 milioni dai friulani un anno e mezzo fa e difficilmente l'Atalanta accetterà cifra inferiore. Piace anche alla Lazio.

Sta trovando meno spazio, e semmai più da subentrato, perché l'Atalanta gioca senza trequartista classico e senza mezzala, ruolo che ricopre il serbo. Per lui, come per tutti gli altri, la situazione sarà più chiara quando entrerà a tutti gli effetti nell'organigramma Fabio Paratici che prenderà in mano la situazione i primi di gennaio come responsabile dell'area sportiva, dopo aver risolto il contratto con il Tottenham.

Sul tavolo fra Fiorentina e Atalanta c'è anche Marco Brescianini, 26 anni fra pochi giorni, centrocampista che era già stato seguito nell'estate 2024. Può essere impiegato sia da mediano che da mezzala e sarebbe un altro volto nuovo per i viola che per cercare di salvarsi devono fare diversi movimenti in rosa. Da non dimenticare anche Eric Martel del Colonia, classe 2002, in scadenza a giugno 2026. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.