CorSport: “I messaggio di Paratici al VP. Ecco quando vedremo nuovi acquisti”

Fabio Paratici sta già lavorando per la Fiorentina

Redazione VN 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 08:16)

L’arrivo ufficiale di Fabio Paratici come responsabile dell’area tecnica della Fiorentina, atteso per il 5 gennaio, è ormai imminente, ma il dirigente ha già iniziato a incidere sul presente viola. In attesa di chiudere il rapporto con il Tottenham e legarsi al club di Commisso fino al 2030, Paratici ha preso una decisione chiave: la conferma di Paolo Vanoli. Un messaggio chiaro, soprattutto alla vigilia della sfida con la Cremonese, per togliere al gruppo qualsiasi alibi legato alla panchina.

Il nuovo corso prevede una riorganizzazione profonda dello spogliatoio, con ruoli, gerarchie e responsabilità ben definite. Paratici parlerà con ogni singolo giocatore per capire chi crede davvero nella salvezza e chi è disposto a lottare per la maglia, soprattutto in una stagione simbolica come quella del centenario. Le risposte raccolte influenzeranno direttamente il mercato, con possibili separazioni da chi non offrirà sufficienti garanzie di coinvolgimento e motivazione.

Sul fronte degli acquisti, l’intervento sarà immediato e deciso: sono attesi almeno quattro rinforzi, che potrebbero diventare cinque o sei in base alle necessità, con innesti in difesa, centrocampo e attacco per cambiare volto e rendimento alla squadra. L’obiettivo è avere nuovi volti già per la sfida con il Milan dell’11 gennaio. Centrale, infine, anche il rapporto con i tifosi: Paratici punta a riavvicinare squadra e ambiente, valutando iniziative come allenamenti aperti, per ricostruire un legame oggi indebolito dai risultati. Lo scrive il Corriere dello Sport.