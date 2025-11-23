Gazzetta: “La Fiorentina ha tanti problemi. Kean? Che rimpianto per la Juventus”

Un punto non si nega a nessuno. La Juve ne sta facendo proprio una bella collezione, questo è il quinto in campionato, il secondo di Spalletti in tre partite, l'ennesimo di una lunga sfilata nell'ultima stagione e mezzo. La sindrome da pareggite che affliggeva Motta e Tudor ha contagiato anche il nuovo tecnico che le ha tentate tutte, invano però: la Juve non risponde. Se non era per la gran botta da fuori di Kostic al 50' del primo tempo, l'unica "fucilata", chissà.