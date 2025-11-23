Un punto non si nega a nessuno. La Juve ne sta facendo proprio una bella collezione, questo è il quinto in campionato, il secondo di Spalletti in tre partite, l'ennesimo di una lunga sfilata nell'ultima stagione e mezzo. La sindrome da pareggite che affliggeva Motta e Tudor ha contagiato anche il nuovo tecnico che le ha tentate tutte, invano però: la Juve non risponde. Se non era per la gran botta da fuori di Kostic al 50' del primo tempo, l'unica "fucilata", chissà.
Gazzetta: “La Fiorentina ha tanti problemi. Kean? Che rimpianto per la Juventus”
Non che la Fiorentina abbia fatto sfracelli, ma la situazione è diversa: Vanoli ha preso in mano una squadra che precipitava in B e sta provando a raddrizzare il timone. Qui risponde con un'altra "fucilata", quella di Mandragora, forse ancora più bella. Non è da retrocessione, ma anche lui è alle prese con tanti problemi: classifica e ultimo posto non mentono.
Però Kean - che rimpianto in bianconero - può sempre spaccare la partita, anche se ieri ha quasi spaccato la traversa. La Juve a inizio stagione aveva Yildiz in questo ruolo, ora non più: involuto, timido, fuori a lungo dal match. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
