Nel secondo tempo Palladinopuò pensare già a Bologna e prosegue con le rotazioni. Sottil mette a segno la prima doppietta della sua carriera. Inoltre, dal 2020, sono 6 le gare in cui segna almeno un gol e mette a segno un assist per il compagno. Dopo di lui si uniscono alla festa del gol sia Mandragora, Colpani su autogol e Albert Gudmundsson su rigore. Vince la Fiorentina, che batte un Lask che per valore di rosa, 40 mln, vale meno di Moise Kean.