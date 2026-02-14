Gazzetta: “La Fiorentina chiede tanto, quasi tutto, a Moise Kean”

Gazzetta su Kean

Redazione VN 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 08:16)

Alvaro Morata e Moise Kean si allenavano alla Continassa e poi si rivedevano in partita a bordo campo, sotto il tabellone tenuto su dal quarto uomo: dentro uno e fuori l'altro, fuori uno e dentro l'altro. Nella loro stagione insieme alla Juventus, nel 2021-22, è andata più o meno sempre così: con Allegri, erano intercambiabili al centro dell'attacco, con fo spagnolo molto più titolare dell'azzurro (tanto da essere il bianconero più impiegato), schierati in coppia dall'inizio appena tre volte in tutta la stagione, e poi fianco a fianco per manciate di minuti altrove.

E sempre meno quando da gennaio 2022 arrivò a far loro compagnia nello spogliatoio anche Dusan Vlahovic. Oggi andrà probabilmente ancora cosi: uno in campo al fischio d'inizio, ma sarà Kean, e l'altro a guardare dalla panchina, perché non sta ancora benissimo e benissimo non è mai stato in tutto l'anno. La Viola chiede tanto, quasi tutto, al suo centravanti, mentre Fabregas ha imparato a fare a meno di Morata, che pure nelle intenzioni avrebbe dovuto produrre il salto di qualità dell'attacco lariano.

Il Como lo ha fatto lo stesso, il salto si qualità: perché Cesc ha trovato all'occorrenza soluzioni tattiche alternative, come il doppio falso nove esaltato dal talento di Nico Paz, e perché falso nove esaltato dal talento di Nico Paz, e perché comunque un centravanti efficace, un altro, ce l'ha: Tasos Douvikas è il miglior marcatore stagionale della squadra, con 11 gol complessivi, 8 dei quali in campionato, alla pari in A con Paz ma con una media gol-minuti nettamente superiore. Il greco segna un gol ogni 130 minuti. Con Morata che ha qualche problemino, non è difficile puntare dritto sull'ex Celta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.