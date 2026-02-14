Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Kean sta bene. Dimostri di poter prendere la squadra sulle spalle”

La Nazione

Nazione: “Kean sta bene. Dimostri di poter prendere la squadra sulle spalle”

Copertina Vanoli Kean
Nazione su Kean
Redazione VN

Battere un colpo, anzi due. Moise Kean ci proverà al Stadio Giuseppe Sinigaglia contro un Como che vanta la miglior difesa del campionato (16 gol subiti) e appena 7 reti incassate in casa, dove ha perso solo con il Milan pur dominando. Giochisti contro risultatisti: oggi la Fiorentina non può che scegliere la seconda via. Conta fare punti, anche senza bellezza. Il destro al volo contro il Torino è l’immagine da cui ripartire: cattiveria e potenza, lampo del Kean devastante della scorsa stagione.

Ora però servono continuità e concretezza. Dopo i problemi fisici, la caviglia ha dato risposte positive e Paolo Vanoli sa che la salvezza passa dai gol del suo centravanti. Le prestazioni anonime non sono più ammesse e i numeri impongono un cambio di passo: 87 tiri tentati (più di tutti in Serie A), ma solo 23 nello specchio e ben 16 grandi occasioni fallite. All’appello mancano almeno una decina di reti che avrebbero cambiato il volto della stagione viola.

Guardare indietro serve a poco: è il momento di invertire la rotta, tra Fiorentina e Nazionale. Anche Gennaro Gattuso punta su di lui in vista dei playoff mondiali, ma nella testa di Kean ora c’è solo il Como. Concentrato e motivato, sa che questa è la prova più dura. Con un Moise in palla, però, anche l’impresa può diventare meno impossibile. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Gazzetta: “Parisi e il centrocampo. Tutti i dubbi di Vanoli per la sfida di oggi”
CorFio: “Vanoli, turnover in Polonia. Niente Gudmundsson, out anche Brescianini”

© RIPRODUZIONE RISERVATA