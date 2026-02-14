Gazzetta: “Parisi e il centrocampo. Tutti i dubbi di Vanoli per la sfida di oggi”

Chi gioca secondo la Gazzetta

Redazione VN 14 febbraio - 07:01

Sarà una Fiorentina completamente diversa negli uomini rispetto a quella che ha perso in Coppa Italia con il Como diciotto giorni fa. I protagonisti identici potrebbero essere soltanto due, ovvero Comuzzo e Brescianini, oppure Ndour perché rimane aperto questo ballottaggio a centrocampo.

L'altro dubbio riguarda l'esterno sinistro difensivo e se la giocano Gosens, out con il Torino perché a corto di brillantezza, e Parisi che ormai è diventato un vero jolly per Paolo Vanoli. Se il tedesco riprendesse il proprio posto nella linea arretrata, allora Parisi di sistemerebbe esterno alto a destra. A quel punto Harrison inizierebbe in panchina per poter essere utilizzato in corsa.

Sono out dalla lista dei convocati sia Rugani che Gudmundsson che sono rimasti a lavorare a Firenze e cercheranno di farsi trovare pronti per la prossima giornata di campionato al Franchi con il Pisa. È già partito per Como anche il direttore sportivo Fabio Paratici, alla sua prima trasferta da quando è ufficialmente un nuovo dirigente della Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.