Gazzetta: “Kean piace a tanti. Classifica viola non aiuta la permanenza”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul futuro di Moise Kean. L'attaccante viola ha una clausola da 62 milioni che gli eventuali pretendenti possono esercitare tra l'1 e il 15 luglio. Piace a tanti, non c'è dubbio. (RASSEGNA VN - KEAN, ZANIOLO E LA SALVEZZA)
E la situazione di classifica della Fiorentina non aiuta per un progetto a lungo termine. Nonostante il ricco contratto sia valido fino al
2029. Il numero 20 viola sta bene e vive un buon momento anche sotto l'aspetto mentale perché l'aver ritrovato continuità realizzativa ha aumentato la sua determinazione e gli ha regalato pure quel pizzico di leggerezza in più che ha preso il posto della sofferenza con cui ha dovuto fare i conti quando la caviglia dava problemi e ne bloccava il rendimento.
