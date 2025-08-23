Gazzetta: “Kean, società rimasta male per il rosso. Quante giornate salterà”

La Fiorentina riparte da Moise Kean,protagonista indiscusso della passata stagione con 19 reti, secondo solo a Retegui. Nonostante l’espulsione rimediata in Conference League per una gomitata a Sarapii, l’attaccante rimane il punto fermo dell’attacco viola e domani guiderà la squadra nel debutto di campionato a Cagliari. L’episodio europeo, che porterà a una squalifica ancora da quantificare, non pesa sul giudizio generale: Kean è considerato imprescindibile e lo stesso giocatore ha mostrato di tenere al proprio futuro, alla Nazionale e alla Fiorentina.
Il rinnovo contrattuale è ormai imminente:a settembre arriverà la firma su un accordo da 5 milioni netti annui. Kean ha detto no alle sirene arabe e ai 15 milioni offerti, scegliendo di restare a Firenze, città e club che lo hanno saputo valorizzare non solo sul piano sportivo, ma anche umano. Una società che è rimasta male per il gesto che gli ha comportato il rosso diretto e la conseguente squalifica europea che sarà annunciata tra lunedì e mercoledì, ma che comunque non gli ha gettato la croce addosso. Il tecnico Stefano Pioli lo ha bacchettato ma senza abbatterlo.
Le giornate di squalifica di Kean in Europa dovrebbero essere due, ma la Fiorentina spera ancora che il suo attaccante venga fermato soltanto per un turno. Così da presentarlo pronto per la prima delle sei partite del tabellone. A Presov, fino al rosso, era stato il migliore in campo: aveva sbloccato il risultato dopo 8 minuti e contribuito all’azione del raddoppio di Gosens. Domani, nello stadio dove aveva saltato l’ultima trasferta di campionato per motivi familiari, Kean vuole riscattarsi e iniziare la stagione con forza, dimostrando ancora una volta di essere il leader offensivo della squadra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
