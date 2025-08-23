Gazzetta: “Kean, società rimasta male per il rosso. Quante giornate salterà”

La Fiorentina riparte da Moise Kean, protagonista indiscusso della passata stagione con 19 reti, secondo solo a Retegui . Nonostante l ’espulsione rimediata in Conference League per una gomitata a Sarapii, l’attaccante rimane il punto fermo dell’attacco viola e domani guiderà la squadra nel debutto di campionato a Cagliari. L’episodio europeo, che porterà a una squalifica ancora da quantificare, non pesa sul giudizio generale: Kean è considerato imprescindibile e lo stesso giocatore ha mostrato di tenere al proprio futuro, alla Nazionale e alla Fiorentina.

Il rinnovo contrattuale è ormai imminente:a settembre arriverà la firma su un accordo da 5 milioni netti annui. Kean ha detto no alle sirene arabe e ai 15 milioni offerti, scegliendo di restare a Firenze, città e club che lo hanno saputo valorizzare non solo sul piano sportivo, ma anche umano. Una società che è rimasta male per il gesto che gli ha comportato il rosso diretto e la conseguente squalifica europea che sarà annunciata tra lunedì e mercoledì, ma che comunque non gli ha gettato la croce addosso. Il tecnico Stefano Pioli lo ha bacchettato ma senza abbatterlo.