Gazzetta: “Kean come Leao e Douvikas, in casa è decisivo. Ma deve svoltare”

Moise Kean è fermo a quota cinque, ma tutti i centri sono stati realizzati allo stadio Artemio Franchi, l'ultimo dei quali il 4 gennaio in pieno recupero contro la Cremonese, quando gli è bastata una manciata di minuti per regalare tre punti ai suoi.

Solo Yildiz e Lautaro Martinez hanno fatto più gol in match casalinghi nella Serie A 2025-2026, mentre a cinque ci sono pure Leao e Douvikas. Giovedì scorso Kean è stato anche felice di riabbracciare Fabio Paratici , dirigente che conosce bene dai tempi della Juventus.

Il nuovo direttore sportivo, durante la presentazione, ha toccato i tasti giusti pure su Moise: «È l'attaccante italiano più forte in circolazione, da 20 gol a stagione. È il centravanti della Nazionale e deve solo fare il Kean e noi metterlo nelle condizioni di rendere al meglio». Non è titolare dall'11 gennaio (con Bologna e Cagliari non è stato neanche convocato per problemi alla caviglia, a Napoli per lui uno spezzone negli ultimi venti minuti). Ora è pronto a tornare dal primo minuto e comunque ad aumentare il minutaggio in una staffetta con Piccoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.