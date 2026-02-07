CorSport: “Vanoli ha grande considerazione di Piccoli, ma adesso serve Kean”

Kean pronto al ritorno

Redazione VN 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 08:28)

Moise Kean torna centrale nel progetto viola: dopo quasi un mese di assenza forzata a causa dei problemi alla caviglia, che gli impedivano di correre e cambiare direzione senza dolore, l’attaccante è pronto a riprendersi la scena. Le tre gare saltate e il rientro graduale al Maradona hanno rappresentato un percorso di cautela necessario, ma gli ultimi allenamenti hanno sciolto ogni dubbio. Salvo sorprese, stasera contro il Torino Kean tornerà titolare per la prima volta dall’11 gennaio, senza che questo significhi una bocciatura per Piccoli, sempre stimato da Vanoli e possibile partner offensivo.

Il rilancio di Kean è considerato decisivo nella corsa salvezza della Fiorentina. I suoi gol e il suo carisma sono mancati e hanno inciso su una classifica diventata preoccupante, motivo per cui da oggi l’ex Juventus vuole aprire un nuovo capitolo. La squadra riparte da un’identità ormai definita, quella inaugurata contro l’Udinese con il passaggio alla difesa a quattro, che Vanoli intende confermare come base fino a fine stagione.

Davanti a De Gea dovrebbero agire Dodò e Gosens sugli esterni, con Comuzzo e Pongracic centrali, in attesa del pieno recupero di Rugani. A centrocampo Fagioli resta il regista, affiancato da Mandragora e Brescianini, con Parisi (in vantaggio su Solomon) a destra e Gudmundsson a sinistra. Davanti, Kean sarà il riferimento offensivo, chiamato a guidare l’assalto viola: il simbolo di una Fiorentina che deve tornare concreta, compatta e affamata di punti. Lo scrive il Corriere dello Sport.