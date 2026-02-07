CorFio: “Parisi gioca, ma al posto di chi? Il dubbio di Vanoli”

Il dubbio di Paolo Vanoli

Redazione VN 7 febbraio - 08:11

La Fiorentina dovrebbe proseguire con lo stesso modulo fino al termine della stagione, salvo situazioni particolari, anche se gli interpreti sono destinati a cambiare in base alle esigenze del momento. A Napoli, soprattutto nel primo tempo, la squadra era apparsa sbilanciata e poco equilibrata, motivo per cui Vanoli valuta qualche ritocco nella formazione di stasera, tenendo conto anche delle condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori e del recupero graduale di altri.

Il cambio più significativo riguarda l’attacco: Moise Kean, dopo lo spezzone al Maradona e a quasi un mese dall’ultima presenza da titolare, sembra pronto per tornare dall’inizio. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma la caviglia sta meglio e la Fiorentina ha bisogno dei suoi gol per la salvezza. Con lui dovrebbero esserci Gudmundsson a sinistra e uno tra Parisi e Solomon, con il dubbio che coinvolge anche Gosens: Parisi potrebbe agire da ala destra oppure tornare terzino sinistro per concedere riposo al tedesco.

A centrocampo Mandragora è favorito per riprendere posto al posto di Fabbian, con Fagioli in regia, diffidato, e Brescianini al suo fianco. Intanto il mercato ha portato l’addio di Kouamé, passato a titolo definitivo all’Aris Salonicco dopo la mancata chiusura col Verona, accettando anche una riduzione dell’ingaggio e consentendo alla Fiorentina un risparmio significativo. Sul fronte rinnovi, in attesa di sviluppi per Dodò e Fortini, è arrivata la firma di Kouadio, che ha prolungato fino al 2030 con opzione per il 2031. Lo scrive il Corriere Fiorentino.