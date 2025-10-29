In casa Fiorentina tiene banco il futuro di Stefano Pioli. Anche la Gazzetta dello Sport si sofferma su un possibile esonero dell'allenatore viola, con già un nome pronto a sostituirlo:
Gazzetta: "Inter non decisiva per Pioli. Ma possibile contatto Pradè-De Rossi"
Gazzetta: “Inter non decisiva per Pioli. Ma possibile contatto Pradè-De Rossi”
La Gazzetta parla di un possibile contatto tra Pradè e De Rossi
La partita di oggi contro l'Inter non determinerà il futuro di Pioli. Anche se alcuni rumors parlano di un contatto avvenuto con Daniele De Rossi, da sempre legatissimo a Daniele Pradè, contestato primo uomo mercato della Fiorentina. Pioli, forte del super triennale, gode del buon rapporto con la squadra e, ufficialmente, anche con la dirigenza di stanza al Viola Park. Perché Rocco Commisso in Italia non si vede da sette mesi e non si sa quando ci rimetterà piede. Il tecnico tira dritto. leri ha constatato solo l'indisponibilità di Sabiri, uscito malconcio domenica, ma recuperabile per il Lecce.
