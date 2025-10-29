CorFio: “Addio Pioli? Dal club arriva fiducia. Ma così è dura difenderlo ancora”

Il Corriere Fiorentino su Stefano Pioli

Redazione VN 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 08:17)

L’Inter arriva alla sfida di San Siro come la squadra più brillante e concreta del campionato, con il miglior attacco e un rendimento costante. La Fiorentina, al contrario, sta vivendo una fase molto difficile: segna poco, produce poco gioco e fatica a rendere incisivi i suoi attaccanti. La distanza in classifica, nelle ambizioni e nello stato di forma rende questo Inter-Fiorentina, almeno sulla carta, una gara molto sbilanciata, anche se il calcio spesso smentisce i pronostici.

Per Stefano Pioli, questa è una partita dal forte valore simbolico: torna da ex davanti a un pubblico che lo ha amato, ma che ora spera di vederlo in difficoltà. L’allenatore è considerato da molti il principale responsabile del momento negativo dei viola, protagonisti di un avvio di stagione deludente e difficile da spiegare. La società continua a mostrargli fiducia, ma è chiaro che servano segnali concreti di ripresa per non mettere ulteriormente in discussione la sua posizione.

In vista della gara, Pioli pensa a qualche cambiamento di formazione per dare maggiore equilibrio e solidità alla squadra. A centrocampo potrebbero trovare spazio Sohm e Ndour, con Dodò e Gosens confermati sugli esterni e Gudmundsson alle spalle di Kean. In difesa, possibile riposo per uno tra Pongracic e Pablo Marì. Al di là dei nomi, servirà una Fiorentina compatta, concentrata e coraggiosa, capace di mostrare progressi e di non uscire da San Siro con il morale ulteriormente a pezzi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.